PCC deixa recado para quem empinar moto em comunidade; veja

O Primeiro Comando da Capital (PCC) espalhou faixas em várias comunidades de São Paulo e isto está dando o que falar. Um motociclista de Osasco divulgou um vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira (16), e diz que o PCC proibiu "cortar giro" e "chamar no grau" nas periferias. Além disso, há ameaças a quem desobedecer.

Nas imagens, é possível ver o rapaz sendo orientado por uma pessoa, que não aparece nas imagens, e, logo após, ele é espancado por outro homem, como forma de punição por ter desobedecido a ordem da organização criminosa.

O termo “tirar de giro”, nas periferias, significa acelerar a moto para provocar uma explosão no escapamento, produzindo um barulho semelhante ao de um tiro de arma de fogo. Já “chamar no grau” é conhecido como a manobra na qual o motociclista se equilibra apenas na roda de trás da moto, empinando a roda da frente.



“Quero dizer que essas faixas são, sim, para serem respeitadas, entendeu, mano? Quem está colocando é a comunidade, é o crime, em prol da população”, diz o homem no vídeo publicado nas redes sociais.



Ele explica que as manobras colocam em risco a vida de crianças e idosos nas ruas, e, por isso, foram proibidas pela organização.

“Devido à molecada tirando giro, tirando um barato do pessoal, empinando, [isso] coloca em risco a criançada e idosos” e incomoda “trabalhador que não consegue dormir”, diz.

Ele explica que está publicando o vídeo para servir de exemplo, e na sequência aparece sendo espancado por outro homem, com socos, chutes e cotoveladas.

“Quem vier a fazer isso daí vai ser pego para exemplo, como eu estou sendo”, diz.

🟠"SUJEITO A CACETE", PCC PROÍBE EMPINAR MOTO NA PERIFERIA DE SP | PARTE 1/3 | Membros do #PCC da #VilaMenck, em #Osasco/SP, publicaram um vídeo punindo um #motociclista que não respeitou um aviso deixado pela facção no bairro. Ele foi espancado, com chutes, socos e cotoveladas. pic.twitter.com/LAn6IewBi8 December 17, 2021

De acordo com a Folha, em todas as regiões de São Paulo, faixas foram colocadas informando sobre a proibição das manobras apontadas pelo homem no vídeo.

“Proibido tirar de giro e chamar no grau. Sujeito a cacete. Não aceitamos isso na nossa comunidade”, diz uma das faixas.

