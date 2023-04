PC prende suspeito de divulgar foto do corpo de Marília Mendonça

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A prisão ocorreu nesta segunda-feira

Através de uma operação, a Polícia Civil (PC) chegou à pessoa responsável por compartilhar fotos do corpo da cantora Marília Mendonça, originalmente veiculadas a laudos periciais no Instituto Médico Legal (IML), e a prendeu. Além disso, o investigado, que tem 22 anos, também teria vazado fotos de outros artistas mortos, como Cristiano Araújo e Gabriel Diniz.

continua após publicidade .

O jovem divulgou as fotos dos corpos dos cantores no Twitter. Ele as obteve de forma clandestina e as distribuiu na internet sem qualquer tipo de autorização.

- LEIA MAIS: Marília Mendonça 'previu' vazamento de fotos; entenda

continua após publicidade .

Conforme as informações das autoridades, a prisão do homem ocorreu nesta segunda-feira (17) em Santa Maria, no Distrito Federal. A operação, chamada de Fenrir (que, dentro da mitologia nórdica, é um lobo monstruoso) foi deflagrada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

O objetivo da força de segurança era reprimir os crimes envolvendo o vazamento desse tipo de imagem na internet.



O crime de vilipêndio de cadáver pode variar entre 1 e 3 anos de detenção e pagamento de multa, de acordo com o art.212 do Código Penal.

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News