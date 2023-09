PC prende mulher suspeita de vender fotos íntimas da filha de 8 anos

A Polícia Civil prendeu uma mulher, de 29 anos, sob suspeita de vender fotos íntimas da própria filha, de 8 anos, na cidade de Águas Lindas, em Goiás, na última quinta-feira (21).

A suspeita teria ido à delegacia denunciar um golpe de empréstimo em uma rede social. Ela teria entrado em contato com o anunciante e passou a ser coagida a enviar fotos íntimas dela e da filha.

Porém, após os policiais acessarem o celular da mulher, foi constatado pela equipe que, na verdade, se tratava de uma negociação de venda de fotos íntimas.

A conversa durou três dias, período em que a mãe prosseguiu enviando fotos da criança, na esperança de ser recompensada. Ao perceber que se tratava de golpe e que não haveria pagamento, ela parou de enviar as fotos; então o golpista expôs o conteúdo adulto nas redes sociais.

Após a equipe verificar que a mulher estava em situação de flagrante delito do crime previsto no art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela recebeu voz de prisão. A pena para esse tipo de crime é de dois a quatro anos.

Com informações: R7

