PC investiga desaparecimento de menino de 2 anos em Florianópolis

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nicolas Areias Gaspar foi visto pela última vez em 30 de abril

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) investiga o desaparecimento de um bebê, de apenas 2 anos de idade, na Grande Florianópolis. Nicolas Areias Gaspar foi visto pela última vez em 30 de abril, e um inquérito policial foi aberto na última sexta-feira (5).

continua após publicidade .

De acordo com familiares, a mãe do menino está internada "e não consegue dar informações de onde o deixou ou quem ficou com ele". A polícia realizou busca e apreensão em locais indicados pela família e amigos da mãe de Nicolas, mas o bebê não foi encontrado.

- LEIA MAIS: Motorista embriagado atropela e mata criança de dois anos no PR

continua após publicidade .

Segundo a delegada responsável pelo caso, Sandra Mara Pereira, foi autorizada a quebra de sigilo de dados de celulares e aplicativos de transporte da mãe. As empresas ainda estão enviando as informações para análise.

A Polícia Civil também aguarda liberação médica para colher um depoimento da mãe. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de São José.

Quem tiver informações sobre Nicolas Areias Gaspar, pode enviar mensagem no WhatsApp da família: (48) 98874-8824. Nas redes sociais, a mobilização para encontrar a criança é grande. Veja:

continua após publicidade .





Siga o TNOnline no Google News