PC apreende urso de pelúcia recheado com crack, cocaína e maconha

Um urso de pelúcia recheado com crack, cocaína e maconha foi apreendido pela Polícia Civil do Goiás, durante uma operação contra o tráfico de drogas deflagrada em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Durante a ação, um homem de 33 anos foi preso. Segundo as investigações, ele usava um lava-jato como ponto de venda de entorpecentes.

A ação foi realizada pela Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) com apoio do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri). Além da prisão temporária contra o suspeito, também foram cumpridos pedidos de busca e apreensão.



A investigação da PCGO apontou que o traficante já respondia por outros crimes, como homicídio e outra por tráfico de drogas. Inclusive, ele estava usando tornozeleira eletrônica, usando o benefício de prisão domiciliar.

Foram localizadas porções de cocaína, crack e maconha. Parte dos entorpecentes estava no urso de pelúcia, que ficava ao alcance de crianças da casa. Além disso, foram encontrados balança de precisão, plástico filme e valores em notas diversas.

