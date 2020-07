Pavimento recebe melhorias entre Douradina e Maria Helena

Continua após publicidade

A PR-680 está recebendo melhorias no pavimento em uma extensão de 30 quilômetros, entre Douradina e Maria Helena, na região Noroeste. Os serviços ocorrem dentro do lote 14 do programa Conservação de Pavimentos (COP) do Governo do Estado, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

O trecho recebe remendos superficiais e profundos em pontos com danos como buracos e trincas interligadas, e reperfilagens com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nos trechos com irregularidades maiores, proporcionando mais conforto aos usuários durante o trajeto.

Após estes serviços a rodovia ganhará uma camada de microrrevestimento, serviço que, além selar e preservar o pavimento, melhora a aderência dos pneus à pista. Nos locais com excesso de umidade serão executados drenos para evitar que águas subterrâneas danifiquem a base da pista. Por último será feita a sinalização horizontal.

“Após meses de trabalho intenso conseguimos restabelecer a normalidade do programa COP do DER, com novos contratos assinados este ano. Agora estamos vendo o resultado, com frentes de trabalho nas rodovias, realizando os serviços de conservação que os paranaenses tanto nos cobravam”, afirma o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

As melhorias vão impactar mais de 14 mil habitantes dos dois municípios. “Neste trecho os serviços vão beneficiar principalmente a população de Maria Helena, que precisa de uma rodovia em boas condições para escoar sua produção, tanto agrícola quanto pecuária, e a população de Douradina, onde a agropecuária é importante, mas que se destaca ainda mais no varejo, precisando transportar produtos para consumidores, bem como receber novas mercadorias”, diz o secretário.

“Vamos investir 6,5 milhões de reais para realizar todas as melhorias necessárias no trecho, deixando o pavimento em boas condições pelos próximos anos”, explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti. “Assim que estes serviços estiverem concluídos, esta frente de trabalho já segue para o trecho seguinte, o que ocorrerá até o encerramento deste contrato, em 2022”.

PROGRAMA - O lote 14 do programa COP prevê serviços de remendos profundos e superficiais, reperfilagem, microrrevestimento, melhorias no sistema de drenagem e sinalização. Somente neste lote serão atendidos 275,90 quilômetros de rodovias, com um investimento de R$ 44,7 milhões.