Paulo Vaz, influencer e policial trans, morre aos 36 anos

O policial civil trans Paulo Vaz, de 36 anos, morreu na noite desta segunda-feira (14), de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra). Ele ficou conhecido por ser um dos poucos homens transexuais que trabalhavam na polícia. A causa do falecimento não foi divulgada.

O influenciador foi um dos agentes de seguranças que usaram as redes sociais para apoiar o policial militar Leandro Prior, o PM que foi alvo de ataques homofóbicos por aparecer em um vídeo fardado beijando outro homem na boca no Metrô de São Paulo em 2018. Paulo era casado com o youtuber PedroHMC.

Ele era investigador da Policial Civil desde abril de 2018, na região da Grande São Paulo. Em 2018, ele deu uma entrevista ao g1 sobre a importância de apoiar e inspirar que mais homens trans entrassem na carreira policial.

As informações são do g1.