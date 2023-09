Paulistano enfrenta congestionamento na volta do litoral a SP

As estradas que ligam a cidade de São Paulo ao litoral paulista apresentam trânsito e pontos de lentidão na tarde deste domingo, 24. A previsão de calor recorde na capital para este final de semana fez as pessoas pegarem o carro e descerem a serra para aproveitar as praias.

Com o alto movimento, quem precisa voltar para São Paulo vai encontrar trânsito nas rodovias. De acordo com atualização da Ecovias de pouco antes das 16h, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, há congestionamento e lentidão nos dois sentidos das estradas.

No sentido litoral para a capital, o congestionamento acontece do km 60 ao km 49 na Imigrantes; do km 248 ao 250 na Cônego Domênico Rangoni, do km 55 ao 52 na Anchieta; e do km 3 ao 0 na SPA-248 (acesso ao Guarujá). Já sentido São Paulo para o litoral, há lentidão na Anchieta, do km 25 ao 29.

Pontos de congestionamento:

- Imigrantes, sentido capital, do km 60 ao km 49

- Anchieta, sentido capital, do km 55 ao km 52

- Cônego Domênico Rangoni, sentido capital, do km 248 ao km 250

- Padre Manoel da Nóbrega, sentido capital, do km 276 ao km 274

- SPA 248 - Acesso ao Guarujá, sentido capital, do km 4 ao km 0

- Lentidão na Anchieta, sentido litoral, do km 25 ao km 29 Alto fluxo de veículos

Pelo volume de pessoas que devem voltar para a capital entre a tarde e a noite deste domingo, a Ecovias está montando Operação Subida das 17h às 22h, no esquema 8x 2, isto é, liberando duas faixas da rodovia para descida, e oito para subida. Por volta das 15h30, a concessionária informou que a pista Sul da Imigrantes foi bloqueada na serra para inversão de mão de direção e implantação da operação.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), São Paulo e mais 11 capitais devem registrar temperaturas máximas acima dos 35ºC. A capital paulista marcou quatro recordes de calor nos últimos 11 dias, sendo os dois últimos na sexta-feira, 22, com 34,7ºC, e no sábado, 23, 34,8ºC. A previsão para este domingo é 36ºC, de acordo com Centro de Gerenciamento de Emergências, órgão da Prefeitura.