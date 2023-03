Paulista aluga imóvel no Rio pela vista da praia, mas encontra adesivo

Da Redação

Não era golpe, mas turista não prestou atenção em todo o texto do anúncio e acabou se hospedando com vista para outros prédios

A falta de atenção ao texto do anúncio frustrou a expectativa de uma turista paulista de se hospedar no Rio de Janeiro com vista para o mar. A jornalista Gabriela Camargo, 29 anos, foi passar o Carnaval com amigos no estado vizinho e escolheu a hospedagem encantada por um cenário que, na verdade, era um adesivo na janela.

Quando abriu os vidros, ela percebeu que passaria o feriado com vista para vários outros prédios, cena parecida com a capital paulista. (Veja o vídeo).





Em entrevista ao portal G1, a turista paulista disse que se confundiu ao dar mais atenção às fotos do que ao texto do anúncio, que alertava para a existência do adesivo. “Pelas fotos do anúncio, parecia real que era uma vista de frente para o mar, e o preço era legal por ser na Zona Sul”, relatou.

“Eu só vi a localização e disse que estava ótimo. Foi assim que a gente escolheu o apartamento, pela localização. No anúncio, parecia uma vista verdadeira. Eu nem me atentei que era uma vista de Ipanema, e o apartamento era localizado em Copacabana”, complementou a turista, que, mesmo assim, acabou curtindo a viagem.

Não foi golpe, mas desatenção

“A gente não sofreu nenhum tipo de golpe, foi a gente que não leu o anúncio. Na descrição do anúncio, vem dizendo no final que era um adesivo. O apartamento é exatamente o que a proprietária prometeu para a gente”, explicou Gabriela.

Veja as postagens feitas por ela no Instagram do momento da frustrante surpresa sobre a vista:

fonte: Reprodução/Instagram

Com informações: Metrópoles

