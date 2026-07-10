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CASO BERENICE

Patroa é presa suspeita de assassinar cozinheira que desapareceu após carona em Ubatuba

Polícia Civil concluiu que Berenice Faria, de 60 anos, foi morta logo após ser demitida da pousada onde trabalhava

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 21:13:51 Editado em 10.07.2026, 21:13:46
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Patroa é presa suspeita de assassinar cozinheira que desapareceu após carona em Ubatuba
Autor Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A Polícia Civil de São Paulo concluiu que a cozinheira Berenice Ramos de Aguiar Faria, de 60 anos, desaparecida desde o final de junho em Ubatuba, no litoral paulista, foi assassinada. A principal suspeita do crime é a própria patroa da vítima, dona da pousada onde ela trabalhava no bairro Ubatumirim. A empresária, que foi a última pessoa a ser vista com a funcionária ao lhe oferecer uma carona, teve a prisão temporária decretada. O corpo da cozinheira ainda não foi localizado pelas equipes da Delegacia de Investigações Gerais de São Sebastião, que seguem em diligências para tentar esclarecer a dinâmica do homicídio.

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O desaparecimento ocorreu no dia 30 de junho, logo após Berenice ser dispensada do emprego devido à baixa temporada no litoral. De acordo com o filho da vítima, José Carlos de Faria Filho, os familiares foram até a pousada em busca de informações e descobriram que houve uma discussão entre a cozinheira e a patroa antes do sumiço. A dona do estabelecimento alegou à família que havia pagado R$ 2,6 mil em dinheiro referente à rescisão e, em seguida, dado carona para a ex-funcionária até o trevo de acesso à Rodovia Oswaldo Cruz. A suspeita disse ainda que a vítima teria conseguido outro trabalho na região da Praia das Toninhas.

A versão da empresária, contudo, é fortemente contestada pelos parentes. A família afirma que o plano de Berenice era receber os honorários e retornar imediatamente para a sua cidade natal, Igaratá, localizada no Vale do Paraíba, e que ela jamais deixaria de se comunicar com os três filhos. A cozinheira chegou a trocar mensagens com a filha na manhã em que sumiu, parando de responder apenas no período da tarde. O último registro de localização do celular da vítima apontou para o município de Ubatuba na manhã do dia 1º de julho. Ao registrar o boletim de ocorrência, os familiares ressaltaram que a mulher não possuía dependência química ou qualquer condição que justificasse um desaparecimento voluntário.

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Caso Berenice Crime desaparecimento investigação JUSTIÇA Patroa mata cozinheira Prisão São Paulo Ubatuba
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