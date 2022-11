“Patriota do caminhão” não quer muita conversa: “Fui muito exposto”

Da Redação

Um dos memes que circulam na internet comparam a cena de Peixoto com ação de marketing da cantora Anitta

As eleições polarizadas na disputa pela presidência da República renderam muita rivalidade, muito bate-boca, mas também criaram personagens que deixaram o anonimato para entrar para a história da internet, principalmente em se transformarem em memes. Júlio Cesar Peixoto, comerciante de Caruaru, no Pernambuco, foi um desses. Talvez você já tenha visto ele por aí: é o “patriota do caminhão”, como ficou famoso aquele manifestante que, ao tentar impedir que um caminhoneiro furasse um bloqueio na rodovia, acabou viajando pendurado no capô do caminhão por vários quilômetros.

O comerciante, apoiador do presidente Bolsonaro, com inúmeras postagens nas redes sociais, participou de uma das manifestações em rodovias, contra o resultado das urnas. Ele estava num dos bloqueios na BR 232, em Caruaru, no Pernambuco, quando entrou para a história da internet com a inusitada viagem.

Ao longo dos últimos dias, com os memes sobre o episódio se replicando aos milhares, Peixoto virou alvo também da imprensa. Muita gente de jornal, rádio e TV tentou descobrir quem era o “patriota do caminhão” para uma entrevista. Mas ele não quis alongar conversa com ninguém. Ao G1, portal da Globo, por exemplo, ele se limitou a dizer que já havia sido muito exposto e que não queria falar. Ele sequer quis dar mais detalhes sobre o episódio e também se negou a falar sobre a dimensão que o caso ganhou nas redes sociais.

Apesar de o caso ter chamado a atenção, o episódio não chegou a ser registrado formalmente junto à Polícia Rodoviária Federal. O vídeo foi gravado no início da semana, quando as manifestações contra o resultado das urnas, realizadas por grupos de apoio ao presidente Bolsonaro e desde então as imagens são reproduzidas diariamente, com uma série de edições e comparações com outras cenas de filmes, desenhos animados e até clipes musicais, como um de Anitta. A imagem de Peixoto pendurado na frente do caminhão ganharam até mesmo narrações de locutores famosos, como um trecho de Galvão Bueno narrando corridas.

Na ocasião, conforme testemunhas, o motorista do caminhão teria furado o bloqueio no KM 130 da BR 232, em Caruaru. Para tentar impedir que o veiculo seguisse viagem, Julio Cesar Peixoto teria se colocado na frente do caminhão. Num dado momento, ele subiu no para-choque do caminhão, se agarrou no limpador de para-brisas, mas o motorista não se intimidou e seguiu viagem, com Peixoto pendurado na frente do caminhão, por vários quilômetros.

Num dos vídeos sobre o episódio, gravado de dentro do caminhão, Peixoto faz sinal para o motorista parar. O caminhoneiro avisa que vai parar logo a frente para ele descer e ainda comenta que não quer confusão, que estava apenas trabalhando e que tem três filhos para sustentar.

ESTRADAS DESBLOQUEADAS

Depois de quatro dias de manifestações, a Polícia Rodoviária Federal informou nesta sexta-feira (04), à noite, que não havia mais nenhum bloqueio (fluxo totalmente impedido) em rodovias federais. No entanto, ainda havia registro de 5 interdições (fluxo parcialmente impedido). A PRF informava 975 bloqueios desfeitos durante os dias de manifestações.

Manifestantes que defendem um golpe após a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) ocupam as estradas do país. Os estados que ainda estavam com interdições são o Mato Grosso (2) e Pará (3).

