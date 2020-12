Patrão doa carro para funcionário que percorre 20 quadras para chegar ao serviço - TNOnline

Continua após publicidade

Na semana passada, o dono de uma vidraçaria, Eduardo Fonseca, presenteou seu funcionário e amigo Franco Nuñez com um Fiat Duna em Centenário, na Argentina.

De acordo com as informações, o trabalhador percorria cerca de 20 quadras todos os dias para ir trabalhar. Franco trabalha há 5 anos na vidraçaria Cristales Fonseca, metade do tempo que tem de amizade com seu patrão.

"Queria recompensá-lo por sua lealdade e compromisso com o trabalho", disse Fonseca à TV LMNeuquén, que também contou que a ideia surgiu após aconselhar o amigo a desistir da compra de um outro veículo mais antigo.



"Disse que era uma coisa podre, que não combinava com ele. E aí me ocorreu", disse.

Então, Eduardo achou que seu amigo e funcionário deveria ganhar um automóvel. O empresário começou a procurar por alguns carros na região e encontrou o Fiat Duna que, conforme ele, estava em boas condições.

Eduardo chamou Nuñez e a família para o galpão da vidraçaria, onde recebeu o veículo, chorou, abraçou a família e agradeceu Fonseca pela realização.

Premio a la lealtad, compromiso, responsabilidad y amor que le pones todos los días en tu trabajo Fati... Te mereces esto y mucho más amigo.... Que disfrutes mucho con la familia!!! ❤️ Posted by Cristales Fonseca NG on Monday, November 23, 2020

Com informações; UOL.