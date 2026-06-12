Pato ‘torcedor’ com camisa do México chama atenção na Copa do Mundo; veja vídeo





Um pato vestido com a camisa da seleção mexicana se tornou uma das atrações mais comentadas nas redes sociais durante a abertura da Copa do Mundo. O animal foi visto circulando pelas ruas da Cidade do México e rapidamente conquistou a atenção dos torcedores.

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Vídeos e fotos do pato caracterizado com o uniforme do México se espalharam pela internet poucas horas após serem publicados. A cena inusitada gerou uma onda de comentários, memes e reações bem-humoradas entre os fãs do futebol.

A repercussão coincidiu com a cerimônia de abertura do Mundial, realizada nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, um dos principais palcos da competição. O evento contou com apresentações de diversos artistas nacionais e internacionais, reunindo música e entretenimento para marcar o início do torneio.

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Entre os nomes confirmados na festa estavam Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. A canção oficial da Copa foi interpretada por Shakira e Burna Boy.

A programação de abertura do campeonato segue com uma segunda cerimônia prevista para esta sexta-feira (12), em Toronto, no Canadá.

Enquanto os holofotes estavam voltados para o espetáculo e para o início da competição, foi o pato "torcedor" que acabou roubando a cena e se transformando em um dos assuntos mais comentados entre os internautas.

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Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

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