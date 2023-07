Patati e Patatá saem no soco durante apresentação infantil; veja vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Uma apresentação infantil teve um desfecho inesperado após dois homens vestidos de Patati e Patatá se agredirem. O fato foi registrado na noite dessa quarta-feira (5), e um vídeo da situação circula nas redes sociais.

Em meio a atração da Carreta da Alegria Mega Mix, que simula um passeio de trem por Ituporanga, em Santa Catarina, com alguns personagens, dois funcionários se desentenderam e 'saíram' no soco.

No registro, é possível notar uma correria e os personagens do Patati e Patatá trocando golpes. Ao fundo uma pessoa diz: “Se pegaram no pau, olha só!”. Além disso, também dá para ouvir alguns gritos de crianças na gravação.

A empresa que cuida da apresentação se pronunciou através de uma nota e informou que lamenta o ocorrido. "Providências já foram tomadas. No mais, pedimos sinceras desculpas a todos".

A situação foi considerada "chata e indesejada" pela empresa. "É uma situação chata e indesejada. Acreditamos que cada qual deva ser responsabilizado por seus atos".

Veja:

