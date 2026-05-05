Pastora viraliza ao combater feminicídio em SC: "Pare de orar por ele"

Uma fala firme contra o feminicídio, proferida pela pastora Helena Raquel durante o Congresso dos Gideões, em Camboriú (SC), viralizou nas redes sociais e gerou grande repercussão. O evento, um dos maiores do segmento evangélico no Brasil, reuniu mais de 200 mil fiéis e encerrou sua edição na última segunda-feira (4).

-LEIA MAIS: Bailarino de carreta musical cai em bueiro de dois metros em Londrina (PR)



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante sua palestra no sábado (2), a pastora, que lidera a Assembleia de Deus Vida na Palavra (RJ), interrompeu o tom habitual das pregações para alertar mulheres vítimas de violência doméstica. "Para de orar por ele hoje. Deus me trouxe aqui para usar os minutos que pregadores no Brasil gostariam de usar para salvar tua vida da morte. Para de orar por ele hoje e comece a orar por você a partir de agora", afirmou.

Helena Raquel enfatizou a necessidade de buscar auxílio externo e desmistificou o perdão aos agressores. "Você precisa com urgência ligar para alguém de confiança e buscar um lugar seguro. Por último, não acredite no pedido de desculpas, porque quem agride, mata. Saia daí", declarou. A pastora também criticou a pressão, por vezes exercida dentro de comunidades religiosas, para que vítimas não denunciem abusos a fim de evitar escândalos. Com mais de 1,7 milhão de seguidores, a publicação do recorte da palestra já ultrapassou a marca de 11,5 milhões de visualizações nesta terça-feira (5).

A mensagem ganha relevância em um cenário de alta nos índices de violência de gênero no país. Em 2025, o Brasil registrou o recorde de 1.470 feminicídios, superando os números de 2024. Em Santa Catarina, estado que sediou o evento, foram contabilizadas 52 mortes em razão do gênero no mesmo período. Dados do Judiciário catarinense indicam que, entre janeiro e julho de 2025, a violência doméstica representou quase um terço das sentenças criminais, com uma média diária de 110,9 processos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



