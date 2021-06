Pastor pede doação do auxílio emergencial para fiéis

Continua após publicidade

As igrejas foram fortemente atingidas pela pandemia da Covid-19. Para conter a queda na arrecadação, o bispo da Igreja Universal Renato Cardoso, genro de Edir Macedo, solicitou aos fiéis que doem o auxílio emergencial para a instituição. O benefício é concedido para ajudar os menos favorecidos. As informações são da Folha de S. Paulo.

Em um vídeo, é possível ver o pastor estimulando os fiéis para contribuir. “Vocês preferem o auxílio emergencial ou o auxílio providencial?”, questionou o líder religioso.

Renato diz que as ofertas vão se multiplicar assim como no milagre de Jesus com os pães e peixes. “O que o Senhor fez no passado, faz hoje, e multiplica para todos aqueles que confiarem em ti (sic)”, diz Renato.

Com informações, Isto É