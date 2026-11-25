Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Segundo a versão do autor à polícia, ele cometeu o crime por querer tomar o lugar do pastor na igreja

O pastor José Bezerra Sobrinho, 61 anos, morreu após ser esfaqueado durante um culto em uma igreja evangélica em Cidade Ocidental (GO), no Entorno do Distrito Federal (DF), na manhã desta quarta-feira (25/11). Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) após o ataque. Uma mulher que tentou impedir o criminoso teve a mão ferida.

📰 LEIA MAIS: Defesa Civil investiga suposto tremor de terra em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O suspeito invadiu a Igreja Evangélica Pentecostal Luz e Vida, na SQ 16, armado com uma faca. José Bezerra foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas afirmaram que, durante o ataque, uma mulher tentou tirar a faca da mão do autor e teve o dedo quebrado.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda não há informação sobre a motivação do ataque. Segundo a versão do autor à polícia, ele cometeu o crime por querer tomar o lugar do pastor na igreja.

A Prefeitura de Cidade Ocidental publicou nota de pesar. “Em um momento de dor e despedida, expressamos nossas sinceras condolências aos familiares, amigos e a toda a comunidade evangélica”, destacou a administração municipal.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) apura o caso.