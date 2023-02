Pastor diz que batizaria Lula, mas o deixaria por 30" debaixo d'água

Da Redação

O pastor evangélico da Igreja Batista da Lagoinha, André Valadão, de Minas Gerais, gerou polêmica nesta terça-feira (14) ao ser questionado nas redes sociais se batizaria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em vídeo, ele responde que sim, mas ressalta que deixaria o petista uns “30 segundos debaixo d’água”.

“O senhor batizaria o Lula? Batizaria, mas deixava uns 30 segundos debaixo d’água, pra dar uma limpada com força”.

O líder evangélico é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disparou diversas críticas ao atual chefe do Executivo federal durante a campanha eleitoral de 2022. Em outubro de 2022, o pastor chamou o atual presidente de “mula” e declarou que votar em Lula “é dizer sim aos furtos, é incentivar a ideologia de gênero para crianças nas escolas”.

Ainda em tempos de eleições, Valadão afirmou que teria sido supostamente intimado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, a desmentir que o até então candidato Lula seria a favor do aborto. No entanto, o tribunal negou a informação.

