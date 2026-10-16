Pastor destrói portão e foge de motel após morte de homem durante encontro a três

Vítima de 33 anos estava no quarto com a companheira e o religioso na cidade de Catanduva; caso é investigado como morte suspeita pela Polícia Civil

Um homem de 33 anos, identificado como Fabrício Augusto das Neves, morreu na noite de segunda-feira (12) em uma suíte de motel na cidade de Catanduva, no interior de São Paulo. Ele estava acompanhado da namorada, de 26 anos, e de um pastor, de 47 anos. Após a morte da vítima, o religioso fugiu do estabelecimento utilizando um carro para arrombar o portão de saída.

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De acordo com a Polícia Civil, o grupo chegou ao motel por volta das 17h50. O boletim de ocorrência relata que os três consumiram bebidas alcoólicas e drogas no interior da suíte e, em determinado momento, se envolveram em uma discussão. A namorada informou aos policiais que, após a briga, decidiu sair do quarto e aguardar dentro do carro estacionado na garagem privativa. Pouco tempo depois, ela ouviu um barulho de vidro quebrando, retornou à suíte e encontrou Fabrício caído no chão. No local, o pastor tentava reanimar o homem jogando água e refrigerante sobre o corpo dele.

Após a tentativa frustrada de reanimação, o pastor afirmou que não poderia continuar no local e decidiu ir embora. Ele tentou pagar a conta de R$ 298, mas os funcionários do motel impediram a saída sob a justificativa de que a suíte ainda estava ocupada. Diante da negativa, o religioso entrou em seu veículo, acelerou contra o portão principal, causando danos à estrutura, e conseguiu escapar.

A namorada de Fabrício foi encaminhada ao plantão policial, onde prestou depoimento sobre os acontecimentos e foi liberada na sequência. Até a última atualização do caso, o pastor não havia se apresentado à Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para passar por exames necroscópicos que determinarão a causa da morte. A ocorrência foi registrada pelas autoridades como morte suspeita, dano, fraude processual, outras fraudes e posse de drogas para consumo pessoal. A polícia segue investigando o caso para entender as reais circunstâncias do óbito e os motivos da fuga do religioso.