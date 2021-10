Pastor depila fiéis em "ato profético" e vídeo viraliza

Da Redação

Um pastor de uma igreja em Gana, país do continente africano, adotou uma nova forma, ao qual considera "divina", de atrair o "espírito santo". Em um vídeo, que está repercutindo nas redes sociais recentemente, o religioso aparece depilando as partes íntimas das fiéis, enquanto promete que o espírito santo chegaria até elas.

continua após publicidade .

Nas imagens, o pastor, que não teve o nome revelado pela imprensa local, aparece dizendo algumas palavras aos membros da igreja e levantando as saias das mulheres. É possível notar que as participantes do culto vinham, uma a uma, para ter suas partes íntimas depiladas pelo homem.

O caso deu o que falar nas redes sociais. Muitos internautas comentaram sobre o assunto e indagaram por qual motivo as mulheres deixavam o sacerdote fazer o procedimento "divino".

continua após publicidade .

Conforme a "ZNews", portal de notícias sul-africano, não há evidências de que o pastor tenha obrigado as mulheres a serem depiladas.

In a video that has been widely shared on social media, a church Pastor is seen calling and lining up women congregants to the pulpit.The church leader is al... - Vídeo por: Afri Leaks