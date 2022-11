Pastor Alemão salva criança de 6 anos de ataque do cachorro do vizinho

Da Redação

O Pastor Alemão ficou entre o menino e o cachorro do vizinho, garantindo que ele não se aproximasse da criança

Imagens de uma câmera de vigilância registraram o momento que um cachorro Pastor Alemão chamado Tanky salvou uma criança de 6 anos de ser atacada por outro cachorro do vizinho.

O vídeo que foi compartilhado em 11 de novembro foi registrado em uma casa da Flórida (EUA).

Segundo o tabloide britânico LAD Bible, o cão herói, tinha acabado de sair de casa com a criança, para brincar do lado de fora, quando o outro cachorro de cor escura se aproximou de forma repentina.

Como se vê nas imagens, ocachorro preto apareceu correndo em direção ao menino de 6 anos e quase o alcançou, enquanto a criança tentava fugir.

Por sorte, o Pastor Alemão ficou entre o menino e o cachorro do vizinho, garantindo que ele não se aproximasse da criança.

Mais tarde, a mãe da criança postou o vídeo no TikTok , chamando o cão de “um agente de segurança doméstica profissional altamente qualificado”.

As pessoas que assistiram às filmagens ficaram incrivelmente impressionadas com o heroísmo de Tanky e o vídeo viralizou com mais de 21,1 milhões de visualizações.

Veja vídeo:

null - Vídeo por: Reprodução / Redes Sociais

