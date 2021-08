Da Redação

Pastor acusado de crimes sexuais morre de Covid-19

Na madrugada desta segunda-feira (2), o pastor Joaquim Gonçalves Silva, que tinha 85 anos, morreu por conta de complicações do novo coronavírus. O religioso era acusado de cometer crimes sexuais contra mulheres entre os anos de 2002 e 2021.

De acordo com as informações do site "IstoÉ", Joaquim havia sido hospitalizado no dia 23 de julho, porém, teve problemas cardíacos e acabou não resistindo na madrugada desta segunda. Cerca de cinco mulheres foram vítimas do pastor. Elas o denunciaram por abuso e importunação sexual.

Segundo Osemar Nazareno Ribeiro, que é advogado do pastor, o caso deve ser arquivado por causa da morte de Joaquim. Entretanto, o Ministério Público de Goiás não confirmou a informação até o momento.

Osemar alega que as acusações contra o religioso não são verdadeiras. As vítimas afirmam terem procurado o líder religioso em momentos de fragilidade. Conforme as mulheres, logo após os abusos, elas erma chantageadas. Em entrevista ao Jornal Anhanguera, uma jovem de 17 anos afirmou que ficou em choque quando o pastor passou a mão por seu corpo e a beijou depois de uma sessão de aconselhamento.

Outra mulher disse que teria sofrido abusos entre os anos de 2002 e 2006. Ela também evidenciou que pessoas ligadas a ele teriam intimidado ela e seus familiares. Eles teriam afirmado que, caso ela denunciasse ocorrido, seu marido e seu filho corriam perigo.