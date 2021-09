Pasta da Saúde anuncia ampliação da dose de reforço para adultos acima de 60 anos

Da Redação

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (28) a ampliação da aplicação de doses de reforço das vacinas contra covid-19 para pessoas a partir dos 60 anos. De acordo com o Ministério, a vacina deve ser aplicada nos adultos que tomaram a segunda dose há mais de seis meses. O público estimado é de 7 milhões de pessoas.

continua após publicidade .

O anúncio foi feito durante evento em comemoração aos mil dias do governo Jair Bolsonaro, em João Pessoa (PB). A medida foi divulgada pelo secretário executivo Rodrigo Cruz, ministro interino da Saúde enquanto o chefe da pasta, Marcelo Queiroga, permanece em isolamento nos Estados Unidos após ter testado positivo para covid-19.

Cruz afirmou que, com a medida, "em breve estaremos livre dessa pandemia". Até o momento, a dose de reforço estava restrita às pessoas acima de 70 anos e profissionais de saúde. De acordo com o interino, a distribuição dessas doses de reforço deve começar ainda nesta semana.

continua após publicidade .

Queiroga participou do anúncio por meio de um vídeo exibido em um telão. O ministro usava máscara na gravação. De acordo com o médico, "graças à estratégia diversificada que o governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde, adotou para a aquisição de vacinas, é possível hoje, no final do mês de setembro, já ofertar para os idosos brasileiros uma dose de reforço da vacina".