Passista da Mangueira é levado por enxurrada, cai em rio e desaparece durante tempestade

Bombeiros do Rio de Janeiro passaram esta sexta-feira, 31, fazendo buscas por Tancredo Augusto de Oliveira Silva, de 38 anos, que foi levado pelas águas da chuva que atingiu o Rio de Janeiro na noite de quinta-feira, 30, e desapareceu no canal por onde passa o rio Joana, no bairro do Maracanã (zona norte). Até a publicação desta reportagem, ele não havia sido localizado. Além dos bombeiros, da polícia e de familiares de Silva, o desaparecimento mobilizou integrantes e torcedores da escola de samba Mangueira, onde ele desfila como passista no carnaval.

Silva e outro rapaz estavam nas imediações do canal do Rio Joana quando a forte chuva os levou para dentro do canal, por volta das 20h de quinta-feira. Eles se agarraram a uma manilha (peça circular usada para canalizar água), enquanto pessoas que viram a cena avisaram dois policiais militares que estavam numa cabine perto dali. Os PMs foram ao local, na confluência da Avenida Rei Pelé com a Rua Professor Manoel de Abreu, e viram dois homens agarrados tentando resistir à correnteza.

Um dos homens, identificado apenas como Michael, conseguiu sair, agarrado a uma corda que lhe foi jogada por algumas pessoas. Silva, porém, foi levado pela correnteza e desapareceu. Os policiais calculam que se passaram de cinco a dez minutos desde que ele caiu no canal até ser levado pela água.

Nesta sexta-feira,31 parentes e amigos também acompanharam as buscas. Segundo a família, Silva nasceu e foi criado no morro da Mangueira, que fica na região onde o episódio de quinta-feira ocorreu, e é o mais velho de oito irmãos. Fã de carnaval, desfila na Mangueira há mais de dez anos.