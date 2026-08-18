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Passarela é atingida por carreta e desaba no interior de SP; duas pessoas morrem

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Uma passarela desabou após ser atingida por uma carreta na manhã desta terça-feira, 18, na cidade de Vargem, no interior de São Paulo. Um carro e outro caminhão foram atingidos na queda da estrutura, gerando duas vítimas fatais e uma terceira que está em estado grave.

O acidente ocorreu por volta das 10h da manhã no km 4,1 da Rodovia Fernão Dias (o trecho da BR-381 entre São Paulo e Belo Horizonte). Dentre as vítimas, os dois mortos eram um homem e uma mulher que estavam no carro, que vinha em sentido contrário ao do caminhão que causou o acidente.

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O motorista do caminhão que atingiu a passarela sofreu ferimentos leves e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bragança Paulista. Já a outra pessoa em estado grave é o motorista do outro caminhão que foi atingido pela estrutura na queda; ele foi retirado das ferragens e levado para o pronto-socorro. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da terceira vítima.

De acordo com a PRF, o caminhão que causou o acidente permanece no local. A pista segue totalmente interditada em ambos os sentidos para atendimento da ocorrência e avaliação da estrutura atingida. Por volta das 13h55, o congestionamento é de aproximadamente 11 quilômetros no sentido São Paulo e nove quilômetros no sentido Belo Horizonte.

A ocorrência ainda está em andamento e equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros e da concessionária Motiva ainda estão no local orientando os motoristas.

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PASSARELA/QUEDA/FERNÃO DIAS
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