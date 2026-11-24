Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Duas carretas atingiram uma passarela de pedestres em Juquiá, no interior paulista, nesta segunda-feira, 23, e a estrutura desabou sobre a Rodovia Régis Bittencourt (BR-116). Segundo a concessionária Arteris, que administra a via, a lentidão chegou a 29 km na manhã desta terça-feira, 24. Ninguém ficou ferido.

A pista no sentido Curitiba segue interditada. Uma das carretas ficou presa sob os escombros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Prefeitura de Juquiá, um dos veículos perdeu o controle e bateu na passarela. Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência.

A Arteris Régis Bittencourt, responsável pela rodovia, mobilizou equipes e um guindaste de 69 metros de altura para remover a estrutura.

"O guindaste já está posicionado no local, e as equipes realizam os cortes necessários para a remoção da estrutura", diz a concessionária.