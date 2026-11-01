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Passarela das Cataratas do Iguaçu é reaberta após queda da vazão do rio

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Passarela das Cataratas do Iguaçu, que leva ao mirante da Garganta do Diabo, foi reaberta neste sábado, 31, após 20 dias de interdição devido a cheia do Rio Iguaçu. A estrutura voltou a receber visitantes às 10h, depois que a vazão do rio recuou para 6,8 milhões de litros por segundo e uma vistoria técnica confirmou as condições de segurança para a circulação de pessoas.

A passarela havia sido fechada preventivamente em 11 de outubro, quando o volume de água chegou a 8,5 milhões de litros por segundo. Com a continuidade das chuvas na bacia do Iguaçu, a vazão aumentou nos dias seguintes e atingiu 17,7 milhões de litros por segundo em 26 de outubro. Desde então, o nível apresentou tendência de queda.

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A retomada da visitação ocorreu após a avaliação da estrutura por equipes técnicas da concessionária Urbia+Cataratas e a reinstalação dos guarda-corpos, retirados durante o período de cheia. A passarela fica sobre o Rio Iguaçu e dá acesso a um dos principais pontos de observação das Cataratas do lado brasileiro.

A interdição ocorreu como medida preventiva diante da elevação do rio. Pelos protocolos da concessionária, a passarela é fechada quando a vazão ultrapassa 8,5 milhões de litros por segundo e mantém tendência de alta. Em volumes entre 9 milhões e 12 milhões de litros por segundo, as grades da estrutura são retiradas para permitir a passagem da água. O monitoramento é feito diariamente e, em situações de emergência, passa a ser realizado a cada hora.

A Trilha das Cataratas e os demais atrativos do Parque Nacional do Iguaçu também estão disponíveis para visitação.

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CATARATAS DO IGUAÇU/FOZ/PASSARELA/REABERTURA
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