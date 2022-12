Passar mal após comer demais pode indicar câncer; entenda

Da Redação

O câncer de pâncreas é uma das doenças que mais prevalece no Brasil

Muitas pessoas extrapolam nas festas de fim de ano, seja na bebida ou na comida, e, por conta disso, acabam passando mal. Isso pode até parecer comum, mas é preciso se atentar a alguns sinais, já que pode ser algo mais sério, como, por exemplo, um câncer pancreático.

Apesar de ser um problema que ocorre com maior frequência em pessoas com idade avançada, o câncer no pâncreas é uma das doenças que mais prevalece no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Ele se torna uma doença perigosa pois é considerada silenciosa. O crescimento do tumor não causa sintomas específicos no paciente. No entanto, o pâncreas está ligado à digestão e, com isso, alguns sinais podem aparecer após uma pessoas comer mais do que o normal.

Sinais que é preciso se atentar:

Inchaço

Agitação no estômago

Borbulhas no estômago

Indigestão

“É preciso procurar um especialista principalmente se os sintomas ocorrem com frequência e estão ligados à perda de peso rápida em pacientes com fatores de risco. Afinal, os sinais podem estar relacionados ao mau funcionamento do órgão”, explica a oncologista Mirian Cristina da Silva.

Entretanto, apresentar um desses sinais não significa, de fato, que a pessoa pode ter câncer, segundo o oncologista Márcio Almeida Paes. “Sintomas de indigestão, dor no estômago, gases e inchaço costumam aparecer em casos mais avançados da doença. O câncer de pâncreas geralmente é silencioso de início. Os sinais não necessariamente querem dizer que a pessoa tem a condição, mas devem ser considerados com atenção”, alerta o médico.

O câncer de pâncreas é uma neoplasia maligna e mais comum em pacientes idosos, principalmente após os 60 anos. A doença corresponde a cerca de 2% dos cânceres diagnosticados no Brasil, sendo mais comum no sexo masculino.

O tratamento mais frequente, explica Paes, é a quimioterapia paliativa, que utiliza medicamentos para destruir as células doentes que formam o tumor.

