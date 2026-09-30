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Passagem de frente fria muda o tempo em SP; veja quando

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Apesar do calor registrado na cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 30, os dias mais frios estão prestes a voltar com a passagem de uma frente fria.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), a temperatura máxima na capital pode chegar a 30ºC nesta quarta.

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No entanto, na quinta-feira, 1º, a passagem de uma frente fria deve fazer com que os termômetros fiquem entre 20ºC e 24ºC. As primeiras pancadas de chuva ocorrem ainda pela manhã, mas há previsão de chuva generalizada, com até forte intensidade e possibilidade de alagamentos durante a tarde.

Já na sexta-feira, 2, São Paulo também deve registrar chuva fraca entre a madrugada e a manhã. No restante do dia, no entanto, o sistema frontal se afasta em direção ao litoral do Rio de Janeiro.

De acordo com o CGE, os ventos que sopram do mar facilitam a entrada de umidade e a queda da temperatura. Os termômetros não devem passar dos 19ºC, com mínima de 15ºC durante a noite. O céu fica encoberto, e a garoa será ocasional.

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Além de começar com a passagem de uma frente fria, o mês de outubro deve ter um volume de chuva acima da média no Estado de São Paulo, informou a empresa de meteorologia Climatempo. A temperatura média deve ficar um pouco abaixo da média no Estado.

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