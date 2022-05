Passagem de ciclone em SC provoca enchentes e deslizamentos

Da Redação

Nesta quarta-feira (04), o município de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, entrou em situação de enchente. A chuva, na região, é provocada pela passagem de um ciclone e segue persistente desde a noite de segunda-feira (02).

Devido ao mau tempo, Santa Catarina está sofrendo com deslizamentos de terra, alagamentos e feridos. Duas pessoas morreram em uma ocorrência relacionada às tempestades. As informações são do g1.





Mortes na Serra



José Vieira Lima, de 60 anos, e Nilson da Silva Lima, de 40 anos, foram encontrados mortos pelo Corpo de Bombeiros Militar em São Joaquim, na Serra catarinense, dentro de um rio na tarde de terça-feira (03). O carro estava com as rodas viradas para cima.

Feridos no Oeste catarinense

Um deslizamento de terra causou dois acidentes de trânsito na noite de terça (03), após colisões contra uma árvore na SC-120 em Curitibanos. Na primeira ocorrência, uma motocicleta colidiu na estrutura, que caiu no km 237 da rodovia. O motociclista de 36 anos sofreu ferimentos leves.

Em seguida, segundo a Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv), um carro bateu contra a mesma árvore. O condutor de 48 anos foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital em estado grave.

O teto do veículo foi parcialmente arrancado com o impacto da batida e a vítima ficou presa às ferragens.

A chuva também causou um deslizamento de terra e interditou três residências em Herval D’Oeste. Em uma das casas, a terra que desceu quebrou uma das paredes e invadiu um cômodo. Doze pessoas ficaram desabrigadas.

Vale do Itajaí

Segundo a prefeitura de Rio do Sul, o nível do Itajaí-Açu passou dos sete metros à meia-noite desta quarta-feira (04) e, por volta das 6h, atingiu a marca de 8,18 metros. Pelo menos 87 pessoas precisaram deixar as residências em que moram.

A cidade de Blumenau também entrou em estado de alerta na madrugada por conta do aumento do nível do rio. O Itajaí-Açu passou da marca de 6 metros, o que ativou o protocolo laranja da Defesa Civil, com acionamento de equipes e prontidão para atendimento à população.

A barragem de Ituporanga foi fechada devido à previsão de chuva intensa no Alto Vale.

Sul de SC

Um vídeo feito na manhã desta quarta-feira (04) flagrou o momento em que um morador usou um caiaque para percorrer uma rua alagada por conta da chuva. O caso aconteceu em Tubarão. Na região, o mau tempo deixou rodovias interditadas e aulas suspensas. A cidade decretou situação de emergência.

Na terça (03), quatro crianças e duas professoras foram resgatadas de uma creche em Braço do Norte, no Sul catarinense, após a rua ficar alagada. Em Pedras Grandes, uma ponte precisou ser interditada após o rio transbordar.

Grande Florianópolis

Florianópolis registrou volume de chuva acumulada de 222 mililitros desde segunda (02). Durante a madrugada, como previsto, a quantidade de chuva aumentou em alguns horários, gerando um maior acúmulo, mas ainda dentro do controle. Até as 8h40, nenhum serviço essencial foi afetado pelas chuvas.

Na terça (03), um deslizamento de terra na comunidade José Mendes atingiu duas residências, deixando as famílias desabrigadas.





Fonte: Informações do g1.