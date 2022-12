Passageiros voam dos assentos e ficam feridos durante turbulência

Da Redação

O voo saiu de Phoenix e tinha como destino o Havaí, nos Estados Unidos

Um voo da Hawaiian Airlines de Phoenix para o Havaí, nos Estados Unidos, deixou ao menos 36 pessoas feridas após o avião enfrentar uma forte turbulência. Segundo as informações do jornal Hawaiian News Now, o voo enfrentou o problema 30 minutos antes de pousar e, entre os feridos, 11 sofreram ferimentos graves.

Ainda conforme a imprensa local, a turbulência que o voo enfrentou foi tão agressiva que fez com que os passageiros fossem arremessados dos assentos. A aeronave estava cheia, transportando 278 passageiros e 10 tripulantes.

Conforme as informações dos serviços de emergência, as vítimas sofreram ferimentos na cabeça, cortes, hematomas, náuseas e perda de consciência. Apesar do susto, todos apresentavam condições estáveis.

A companhia aérea informou que, apesar do incidente, o avião "pousou com segurança" em seu destino, Honolulu.



Uma passageira concedeu uma entrevista ao Hawaiian News Now e explicou que a turbulência foi repentina. Kaylee Reyes disse que sua mãe havia acabado de sentar no assento e não teve tempo de afivelar o cinto de segurança. "Ela voou e atingiu o teto", disse Kaylee.

Além disso, não houve avisos de que o avião estaria enfrentando o problema.



Outra passageira, Jazmin Bitanga, disse que sentiu duas quedas de altitude "intensas" e, em uma delas, a garrafa de água do namorado voou para o teto. "Havia pessoas sangrando", disse ela.

Nas redes sociais, o jornal local divulgou uma foto de como ficou o teto da aeronave após o incidente.

As autoridades acreditam que o avião cruzou uma tempestade e, por conta disso, sofreu uma turbulência. O caso é investigado.



