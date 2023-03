Passageiros se desesperam após avião encher de fumaça ao decolar; veja

Da Redação

O fato ocorreu nesse domingo (5)

Um avião da Southwest Airlines encheu de fumaça momentos após decolar de um aeroporto de Havana, em Cuba, e causou desespero nos passageiros. A fumaça tomou conta da aeronave após pássaros atingirem um dos motores e isso obrigou o piloto a fazer um pouso de emergência.

O incidente ocorreu nesse domingo (5), quando o voo estava a caminho do Aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida. Por sorte, o piloto conseguiu retornar ao local de origem com segurança.

Ocupantes fizeram imagens de como ficou o interior da aeronave. A maioria ficou em pânico e, inclusive, usou máscara de oxigênio.

Em uma entrevista ao programa Early Today, da NBC, um passageiro, identificado como Marco Antonio, contou que o desespero tomou conta das pessoas que estavam no voo. "Ninguém conseguia respirar. Estava queimando muito nos pulmões. As pessoas estavam apenas gritando. As crianças estavam gritando", afirmou.

Veja:

Com informações do UOL.

