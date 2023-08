Passageiros presenciam morte de motorista de app durante corrida

Passageiros que usavam um carro de aplicativo levaram um susto ao se envolver em um acidente e presenciar a morte do motorista em Porto Belo, Santa Catarina. A suspeita é de que o homem tenha sofrido um mal súbito, por isso, causou toda a situação. Socorristas tentaram reverter a parada cardiorrespiratória, mas não tiveram sucesso, e o motorista veio a óbito. Não houve feridos.

Conforme registrado pela Polícia Militar, os passageiros contaram que seguiam o caminho normalmente, conversando com o condutor, de 66 anos. Em determinado momento, o idoso bateu em um carro estacionado, engatou a marcha à ré e acelerou bruscamente, atingindo o muro e o portão de uma casa.

Assustados, os passageiros tentaram sair do carro, pois acharam que o motorista tentava fugir do local. Foi quando perceberam que ele estava desacordado diante do volante. O Samu fez o atendimento e constatou a morte por volta das 20h.

A Polícia Civil e Científica também estiveram no local para perícia, recolhimento do corpo e outras ações necessárias para registro do caso. O nome do homem não foi revelado, mas ele seria morador de Porto Belo.

