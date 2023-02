Passageiros flagram baratas dentro de ônibus e registram reclamação

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Passageiros se depararam com baratas andando dentro do ônibus

Passageiros de um ônibus do transporte coletivo de Curitiba, capital dp Paraná, ficaram enojados após flagrarem baratas andando no chão e próximo a um assento do veículo. Os vídeos foram feitos em 15 de fevereiro em um veículo da linha Santa Cândida - Capão Raso.

continua após publicidade .

Usuários registraram uma reclamação após o ocorrido. Em nota, a Urbanização de Curitiba (URBS), responsável pela frota, informou que os ônibus são higienizados diariamente e desinfecções periódicas são reforçadas durante períodos de calor.

- LEIA MAIS: Mulher passa mais de 24 horas com barata no ouvido no RJ

continua após publicidade .

Em relação ao veículo onde a filmagem foi feita, a administração do transporte público informou que ele foi retirado de circulação para reforço da desinfecção.

"A orientação é para que os passageiros evitem comer dentro dos ônibus. Os restos de alimentos contribuem para proliferação de insetos", cita trecho da nota.

As informações são do G1.

Siga o TNOnline no Google News