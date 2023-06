Passageiros do submarino que visitava o Titanic morreram, diz empresa

A empresa OceanGate, responsável pelo submarino que desapareceu no Oceano Atlântico durante uma excursão para visitar os destroços do Titanic, confirmou na tarde desta quinta-feira (22) que os cinco passageiros a bordo morreram.

A embarcação se tornou assunto mundial após desaparecer no último domingo (18) com cinco pessoas, sendo que cada uma delas pagou um valor de US$ 250 mil, aproximadamente R$ 1,19 milhão, por um lugar na expedição.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que peças do submarino foram encontradas a cerca de 500 metros do Titanic. A informação aponta para uma implosão causada pela pressão da água, pois os destroços mostram que a cabine que protegia as pessoas da pressão do mar foi perdida. Conforme a corporação, foi uma "implosão catastrófica" que resultou um "som muito forte".



O CEO e fundador da empresa, Stockton Rush, estava no submarino. Leia a declaração completa da empresa:

"Acreditamos que, infelizmente, perdemos nosso CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e seu filho Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeole.

Esses homens eram verdadeiros exploradores que compartilhavam um distinto espírito de aventura e uma profunda paixão por explorar e proteger os oceanos do mundo. Nossos corações estão com essas cinco almas e todos os membros de suas famílias durante esse período trágico. Lamentamos a perda de vidas e a alegria que eles trouxeram para todos que conheciam.

Este é um momento extremamente triste para nossos funcionários dedicados que estão exaustos e sofrendo profundamente com essa perda. Toda a família OceanGate é profundamente grata aos inúmeros homens e mulheres de várias organizações da comunidade internacional que enviaram recursos de grande alcance e trabalharam arduamente nesta missão."

