Da Redação

Passageiro morre em avião com faixa: ‘quer se casar comigo?’

No último sábado (2), em Motreal, no Canadá, um avião que exibia uma faixa com a frase escrita “Quer se casar comigo?” sofreu uma queda. O acidente aconteceu próximo ao festival de música Osheaga, por volta das 18 horas.

Segundo a polícia, o passageiro morreu no local e o piloto foi levado ao hospital. O cartaz não foi localizado após a queda. Os policiais acreditam que ela tenha caído em um rio perto do evento. A causa do acidente é investigada.