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FATALIDADE

Passageiro morre após cair de moto em corrida por aplicativo

Quando os bombeiros chegaram, uma ambulância com dois enfermeiros já prestava os primeiros socorros, e o óbito havia sido declarado

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 21:30:34 Editado em 19.05.2026, 21:30:27
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Passageiro morre após cair de moto em corrida por aplicativo
Autor O passageiro sofreu ferimentos graves e morreu no local - Foto: Reprodução/Metrópoles

Um passageiro morreu após cair de uma motocicleta na BR-040, na altura do Parque Marajó, em Valparaíso de Goiás (GO), na tarde desta terça-feira (19). Ele havia solicitado uma corrida por aplicativo de transportes quando o acidente ocorreu.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o motociclista seguia pela rodovia com o passageiro quando a moto foi fechada por um carro. Com a manobra, o condutor perdeu o controle do veículo e os dois ocupantes caíram na pista. O passageiro sofreu ferimentos graves e morreu no local.

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Quando os bombeiros chegaram, uma ambulância com dois enfermeiros já prestava os primeiros socorros, e o óbito havia sido declarado antes mesmo da chegada da corporação. O motociclista reclamava de dores no quadril, mas não apresentava sinais aparentes de fratura.

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Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para controlar o trânsito e acompanhar a ocorrência até a chegada da perícia e do Instituto Médico-Legal (IML) para remoção do corpo. A polícia investiga as causas do acidente.

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acidente motocicleta Segurança no Trânsito transporte por aplicativo Valparaíso de Goiás
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