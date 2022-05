Passageiro inexperiente pousa avião após piloto passar mal

Nesta terça-feira (10), um caso inusitado e que é digno de roteiro de filme aconteceu quando um passageiro sem experiência precisou pousar um avião, após o piloto desmaiar.

A aeronave Cessna 208 Caravan decolou do Aeroporto Internacional Leonard M. Thompson em Marsh Harbor, nas Bahamas, e tinha a Flórida como destino. O passageiro recebeu ajuda dos controladores de tráfego aéreo e, com isso, conseguiu manter a calma e realizar os procedimentos necessários para guiar o avião até a costa. A identidade do homem não foi revelada, e sua esposa grávida estava à bordo.

Após a localização da aeronave, a torre de comando (ATC) orientou que o "piloto" seguisse até o Aeroporto Internacional de Palm Beach para o pouso. Outros pilotos que estavam aguardando seu momento de decolar, neste aeroporto, ouviram no rádio que um passageiro estava pousando um avião, parabenizando imediatamente o feito.

Assista ao momento do pouso:

This is brand new video (courtesy of Jeff Chandler) of a passenger landing a plane today at PBIA.



His pilot had passed out, and the passenger with zero flight experience was forced to land the plane.



Team coverage of this amazing landing is on @WPBF25News at 11. pic.twitter.com/jFLIlTp6Zs