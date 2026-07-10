Passageiro é parcialmente sugado após janela de avião quebrar durante voo na Grécia

Um voo da Ryanair operado por um Boeing 737 NG precisou realizar um pouso de emergência no aeroporto de Tessalônica, na Grécia, nesta sexta-feira (10), após uma janela se quebrar e fazer com que um passageiro fosse parcialmente sugado para fora da aeronave. O incidente provocou a despressurização imediata da cabine, e o homem, que viajava ao lado da janela, foi sugado para o exterior do avião pela cabeça e pelos ombros. Ele foi salvo pela esposa, que o segurou firmemente pelos pés, e por outros passageiros que agiram rapidamente para puxá-lo de volta para dentro da cabine. A vítima recebeu atendimento médico assim que a aeronave pousou em solo grego.

📰 LEIA MAIS: Homem fatura R$ 6,4 mil vendendo 'lixo do casamento' de Taylor Swift em NY



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O avião tinha como destino a cidade de Memmingen, na Alemanha, mas foi obrigado a retornar ao ponto de partida minutos após a decolagem. Vídeos gravados por passageiros e compartilhados nas redes sociais mostram o pânico a bordo, com máscaras de oxigênio pendendo do teto, a janela totalmente danificada e o homem ferido utilizando uma máscara de proteção, além de um objeto improvisado posicionado para tapar a abertura na fuselagem.

Em nota oficial, a Ryanair limitou-se a informar que a aeronave pousou normalmente, que os passageiros retornaram ao terminal em segurança e que a janela simplesmente se soltou durante o trajeto, sem detalhar a gravidade do estado do cliente.

Por outro lado, canais da mídia local grega e fontes consultadas pela agência de notícias Reuters apontam para uma falha mecânica grave, relatando que uma peça do motor se desprendeu e atingiu diretamente a janela da cabine, desencadeando o acidente. Dados da plataforma de monitoramento FlightRadar24 revelaram ainda que o mesmo Boeing 737 NG já havia registrado problemas na noite anterior, quando precisou abortar um voo com destino a Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina, logo após levantar voo de Tessalônica. O motivo daquela primeira pane ainda não foi esclarecido, e a aeronave permanece retida em solo na Grécia para a perícia de investigadores aeronáuticos.