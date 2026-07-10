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Passageiro é parcialmente sugado após janela de avião quebrar durante voo na Grécia

Aeronave da Ryanair com destino à Alemanha sofreu despressurização e precisou fazer pouso de emergência

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 20:00:36 Editado em 10.07.2026, 20:00:31
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Passageiro é parcialmente sugado após janela de avião quebrar durante voo na Grécia
Autor Foto: Reprodução X

Um voo da Ryanair operado por um Boeing 737 NG precisou realizar um pouso de emergência no aeroporto de Tessalônica, na Grécia, nesta sexta-feira (10), após uma janela se quebrar e fazer com que um passageiro fosse parcialmente sugado para fora da aeronave. O incidente provocou a despressurização imediata da cabine, e o homem, que viajava ao lado da janela, foi sugado para o exterior do avião pela cabeça e pelos ombros. Ele foi salvo pela esposa, que o segurou firmemente pelos pés, e por outros passageiros que agiram rapidamente para puxá-lo de volta para dentro da cabine. A vítima recebeu atendimento médico assim que a aeronave pousou em solo grego.

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O avião tinha como destino a cidade de Memmingen, na Alemanha, mas foi obrigado a retornar ao ponto de partida minutos após a decolagem. Vídeos gravados por passageiros e compartilhados nas redes sociais mostram o pânico a bordo, com máscaras de oxigênio pendendo do teto, a janela totalmente danificada e o homem ferido utilizando uma máscara de proteção, além de um objeto improvisado posicionado para tapar a abertura na fuselagem.

Em nota oficial, a Ryanair limitou-se a informar que a aeronave pousou normalmente, que os passageiros retornaram ao terminal em segurança e que a janela simplesmente se soltou durante o trajeto, sem detalhar a gravidade do estado do cliente.

Por outro lado, canais da mídia local grega e fontes consultadas pela agência de notícias Reuters apontam para uma falha mecânica grave, relatando que uma peça do motor se desprendeu e atingiu diretamente a janela da cabine, desencadeando o acidente. Dados da plataforma de monitoramento FlightRadar24 revelaram ainda que o mesmo Boeing 737 NG já havia registrado problemas na noite anterior, quando precisou abortar um voo com destino a Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina, logo após levantar voo de Tessalônica. O motivo daquela primeira pane ainda não foi esclarecido, e a aeronave permanece retida em solo na Grécia para a perícia de investigadores aeronáuticos.

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