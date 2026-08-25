Passageira oferece R$ 150 a motorista de app para desabafar após término de namoro

O motorista de aplicativo Carlos Coutinho estava a R$ 100 de atingir sua meta diária de arrecadação em Goiânia (GO) quando recebeu uma proposta inusitada. Uma passageira ofereceu R$ 150 apenas para que ele a escutasse desabafar sobre o recente término de namoro, motivado por uma traição. O profissional, no entanto, recusou o pagamento em dinheiro, cancelou a corrida e sugeriu que os dois dividissem uma pizza, já que ele estava no final do expediente e com muita fome.

- LEIA MAIS: Empresário e filhas de 4 e 8 anos morrem em acidente envolvendo carreta



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O episódio aconteceu na região noroeste da capital goiana. Antes mesmo de o veículo chegar ao ponto de embarque, a cliente utilizou o chat da plataforma para antecipar a situação. Ela relatou que havia acabado de romper o relacionamento e que precisava conversar com alguém de forma sigilosa. Ao chegar ao endereço indicado, Coutinho optou por não cobrar pelo "atendimento psicológico" e transformou a situação em um momento de empatia.

A corrida acabou não acontecendo, e o encontro virou uma longa sessão de desabafo na própria área da residência de onde a chamada foi feita. Os dois pediram a pizza, comeram juntos e conversaram por cerca de uma hora e meia sobre o fim do relacionamento. Após a refeição, o motorista e a passageira chegaram a trocar contatos pelo WhatsApp. Segundo Coutinho, apesar da proximidade gerada pelo episódio atípico, eles praticamente não voltaram a se falar desde o ocorrido.