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Passageira morre após cair de escada durante desembarque de avião em Congonhas

Acidente ocorreu na sexta-feira (29) em voo vindo de Ribeirão Preto; a vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas faleceu no domingo (31)

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 15:47:44 Editado em 01.06.2026, 15:47:38
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Passageira morre após cair de escada durante desembarque de avião em Congonhas
Autor Foto: ivulgação/Latam Airlines

Uma mulher morreu neste domingo (31) em decorrência dos ferimentos sofridos após cair da escada de um avião da Latam durante o desembarque no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O acidente aconteceu na última sexta-feira (29), logo após o pouso do voo LA3785, que havia partido da cidade de Ribeirão Preto, no interior do estado, com destino à capital paulista.

Logo após a queda, as equipes médicas do aeroporto foram acionadas para prestar o atendimento inicial. De acordo com a Aena Brasil, concessionária que administra o terminal, a passageira recebeu os primeiros socorros ainda na pista e foi encaminhada por uma ambulância para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jabaquara. Apesar do atendimento médico, a vítima não resistiu e veio a óbito dois dias após o acidente.

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A Latam Airlines Brasil divulgou uma nota lamentando profundamente o falecimento e expressando solidariedade aos familiares. A companhia aérea informou que uma de suas colaboradoras acompanhou a passageira até a unidade de saúde e permaneceu no local até a chegada da família. A empresa ressaltou ainda que segue rigorosamente todos os protocolos previstos para situações de emergência e que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir a proteção de seus clientes. A concessionária Aena também manifestou pesar pela morte.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo foi procurada para comentar as circunstâncias do acidente e informar se o caso será investigado pela Polícia Civil, mas não se pronunciou até a publicação desta reportagem. A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas pelas empresas envolvidas.

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