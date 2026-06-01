Passageira morre após cair de escada durante desembarque de avião em Congonhas

Uma mulher morreu neste domingo (31) em decorrência dos ferimentos sofridos após cair da escada de um avião da Latam durante o desembarque no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O acidente aconteceu na última sexta-feira (29), logo após o pouso do voo LA3785, que havia partido da cidade de Ribeirão Preto, no interior do estado, com destino à capital paulista.

Logo após a queda, as equipes médicas do aeroporto foram acionadas para prestar o atendimento inicial. De acordo com a Aena Brasil, concessionária que administra o terminal, a passageira recebeu os primeiros socorros ainda na pista e foi encaminhada por uma ambulância para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jabaquara. Apesar do atendimento médico, a vítima não resistiu e veio a óbito dois dias após o acidente.

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A Latam Airlines Brasil divulgou uma nota lamentando profundamente o falecimento e expressando solidariedade aos familiares. A companhia aérea informou que uma de suas colaboradoras acompanhou a passageira até a unidade de saúde e permaneceu no local até a chegada da família. A empresa ressaltou ainda que segue rigorosamente todos os protocolos previstos para situações de emergência e que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir a proteção de seus clientes. A concessionária Aena também manifestou pesar pela morte.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo foi procurada para comentar as circunstâncias do acidente e informar se o caso será investigado pela Polícia Civil, mas não se pronunciou até a publicação desta reportagem. A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas pelas empresas envolvidas.