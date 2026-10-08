Passageira é investigada pelo FBI após tirar a roupa e se masturbar em voo nos Estados Unidos

Uma passageira de um voo noturno da American Airlines, que viajava de Baltimore para Miami, nos Estados Unidos, causou transtornos ao tirar as calças e começar a se masturbar na poltrona logo após a decolagem. O incidente, ocorrido no dia 11 de setembro e divulgado recentemente pela imprensa internacional, terminou com a aeronave cercada pela polícia no momento do pouso e a investigação sendo repassada ao FBI, uma vez que a jurisdição do delito no espaço aéreo não estava clara para as autoridades locais.

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O ato obsceno foi interrompido cerca de vinte minutos após o início, quando um homem de 61 anos, incomodado com a situação e com os sons inapropriados emitidos pela mulher, acionou um comissário de bordo. O tripulante foi até a passageira, a repreendeu verbalmente e exigiu que ela vestisse novamente a roupa íntima. A mulher acatou a ordem, encerrou a conduta sexual e acabou adormecendo durante o restante do trajeto. O Departamento de Transportes dos Estados Unidos recomenda que qualquer pessoa que presencie esse tipo de comportamento em um avião relate o episódio imediatamente aos funcionários ou às autoridades.

Assim que o avião aterrissou no Aeroporto Internacional de Miami, policiais da Flórida entraram na aeronave para abordar a suspeita. Os oficiais relataram que ela apresentava olhos vermelhos e um forte odor de bebida alcoólica. Ao ser questionada sobre a conduta sexual imprópria, a mulher afirmou não se lembrar do episódio alegando que havia dormido. Em sua defesa, ela explicou que a partida em Baltimore havia sofrido um atraso de duas horas, período em que aproveitou para consumir diversos drinques antes do embarque.

O episódio envolvendo a passageira embriagada soma-se a outro caso recente de atentado ao pudor na aviação norte-americana. Nesta mesma semana, uma mulher em aparente surto tirou toda a roupa e desfilou nua pelo corredor de um avião da Southwest Airlines, que ainda taxiava no Aeroporto Hobby, em Houston. Enquanto outros viajantes acompanhavam a cena incrédulos, a passageira parou diante da cabine dos pilotos e começou a dançar de forma frenética, momento que acabou registrado em vídeos por testemunhas a bordo.