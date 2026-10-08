Passageira é investigada pelo FBI após tirar a roupa e se masturbar em voo nos Estados Unidos
O incidente foi levado às autoridades após um viajante se queixar dos sons inapropriados
Uma passageira de um voo noturno da American Airlines, que viajava de Baltimore para Miami, nos Estados Unidos, causou transtornos ao tirar as calças e começar a se masturbar na poltrona logo após a decolagem. O incidente, ocorrido no dia 11 de setembro e divulgado recentemente pela imprensa internacional, terminou com a aeronave cercada pela polícia no momento do pouso e a investigação sendo repassada ao FBI, uma vez que a jurisdição do delito no espaço aéreo não estava clara para as autoridades locais.
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O ato obsceno foi interrompido cerca de vinte minutos após o início, quando um homem de 61 anos, incomodado com a situação e com os sons inapropriados emitidos pela mulher, acionou um comissário de bordo. O tripulante foi até a passageira, a repreendeu verbalmente e exigiu que ela vestisse novamente a roupa íntima. A mulher acatou a ordem, encerrou a conduta sexual e acabou adormecendo durante o restante do trajeto. O Departamento de Transportes dos Estados Unidos recomenda que qualquer pessoa que presencie esse tipo de comportamento em um avião relate o episódio imediatamente aos funcionários ou às autoridades.
Assim que o avião aterrissou no Aeroporto Internacional de Miami, policiais da Flórida entraram na aeronave para abordar a suspeita. Os oficiais relataram que ela apresentava olhos vermelhos e um forte odor de bebida alcoólica. Ao ser questionada sobre a conduta sexual imprópria, a mulher afirmou não se lembrar do episódio alegando que havia dormido. Em sua defesa, ela explicou que a partida em Baltimore havia sofrido um atraso de duas horas, período em que aproveitou para consumir diversos drinques antes do embarque.
O episódio envolvendo a passageira embriagada soma-se a outro caso recente de atentado ao pudor na aviação norte-americana. Nesta mesma semana, uma mulher em aparente surto tirou toda a roupa e desfilou nua pelo corredor de um avião da Southwest Airlines, que ainda taxiava no Aeroporto Hobby, em Houston. Enquanto outros viajantes acompanhavam a cena incrédulos, a passageira parou diante da cabine dos pilotos e começou a dançar de forma frenética, momento que acabou registrado em vídeos por testemunhas a bordo.