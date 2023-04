Passageira defeca em carro de aplicativo e deixa condutor no prejuízo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mulher sujou o banco traseiro do veículo

Um motorista de aplicativo que mora em Campo Grande, município do Mato Grosso do Sul, teve uma desagradável surpresa após uma corrida. Durante o trajeto, o motorista que não teve o nome divulgado, começou a sentir um odor forte no veículo.

continua após publicidade .

O cheiro não passou quando o passageiro desembarcou e ao olhar para o banco traseiro, o motorista viu que o assento estava todo sujo de fezes humanas.

- LEIA MAIS: Vídeo: Jiboia de 1,5 metro é encontrada dentro de tambor na rua

continua após publicidade .

O trabalhador ainda tentou entrar em contato com a mulher, mas só conseguiu visualizar a foto da passageira após a corrida. O fato aconteceu no último domingo (9).

Ainda segundo o motorista, a mulher defecou e saiu do veículo como se nada tivesse acontecido. Ele tenta localizar a passageira para que ela seja responsabilizada.

As informações são do Metrópoles e Top Mídias News.

Siga o TNOnline no Google News