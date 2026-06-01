Passageira de 72 anos morre após cair de escada de avião em Congonhas

A passageira Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, de 72 anos, morreu no domingo (31) após sofrer uma queda da escada de um avião durante o desembarque no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Moradora de Ituverava, no interior paulista, a idosa havia embarcado em Ribeirão Preto e faria uma conexão na capital rumo a Mato Grosso, onde comemoraria o aniversário de sua filha, a médica dermatologista Raquel Fávaro. O velório e o sepultamento da vítima foram agendados para a terça-feira (2), em sua cidade natal.

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O acidente ocorreu na sexta-feira (29), enquanto Maria da Glória descia da aeronave do voo LA3785, operado pela Latam. Logo após a queda, equipes médicas do próprio aeroporto foram acionadas, prestaram os primeiros socorros e encaminharam a passageira para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jabaquara, na Zona Sul da capital paulista. Apesar da assistência médica, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu dois dias depois. Nas redes sociais, a filha da vítima publicou uma homenagem à mãe nesta segunda-feira (1º).

Em notas oficiais, tanto a Latam quanto a Aena Brasil, empresa responsável pela administração do Aeroporto de Congonhas, lamentaram profundamente o falecimento e expressaram solidariedade aos familiares e amigos. A companhia aérea ressaltou que uma colaboradora acompanhou o atendimento da vítima no hospital até a chegada da família e garantiu que adotou todas as medidas e protocolos de segurança, técnicos e operacionais previstos para esse tipo de situação.

Segundo o G1, as circunstâncias do acidente estão sob investigação das autoridades policiais. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a ocorrência foi registrada como morte suspeita, na modalidade de morte acidental, pela 2ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) de Congonhas, que realiza diligências para esclarecer os detalhes do episódio durante o procedimento de desembarque.