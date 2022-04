Da Redação

Páscoa pode ter recorde de frio em 2022 no Sudeste no Sul

Podem tirar os casacos dos armários, pois as madrugadas deste fim de semana poderão ser ainda mais frias do que as temperaturas registradas em alguns Estados do Brasil nesta sexta-feira, 15. A expectativa é que as capitais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santana Catarina, além do Mato Grosso do Sul no Centro-Oeste, alcancem os recordes de menores números de 2022 até o momento.

continua após publicidade .

De acordo com informações do Climatempo, a nova massa de ar de origem polar que se espalhou pelo Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste se intensificará neste Sábado de Aleluia, 16, e Domingo de Páscoa, 17. Contudo, os dias terão predomínio de sol em quase todas as capitais, mas com queda dos números durante a madrugada.

Confira a expectativa:

continua após publicidade .

1) Curitiba (PR): previsão de 8°C (recorde atual: 10,5°C, em 15/4)

2) Florianópolis (SC): previsão de 13°C (recorde atual: 13,1°C, em 15/4)

3) São Paulo (SP): previsão de 11°C (recorde atual: 14,6°C, em 15/4)

continua após publicidade .

4) Rio de Janeiro (RJ): previsão de 15°C (recorde atual: 19,1°C, em 22/3)

5) Belo Horizonte (MG): previsão de 13°C (recorde atual: 16,7°C, em 22/3)

6) Vitória (ES): previsão de 19,0°C (recorde atual: 20,3°C, em 22/3)

continua após publicidade .

7) Campo Grande (MS): previsão de 14,0°C (recorde atual: 17,4°C, em 1/4)

O risco de geada segue elevado neste sábado sobre o sul do Paraná e nas áreas de serra de Santa Catarina. Nesta sexta, inclusive, SC registrou a menor temperatura no Brasil em 2022, segundo as medições de institutos oficiais.

O novo recorde foi de -1,6°C em Bom Jardim da Serra/Comunidade XV Dias e em Urupema/Parque de Exposições, conforme medições realizadas pelo Epagri/Ciram, órgão de monitoramento ambiental e meteorológico do governo do Estado. O feito anterior era de -0,7°C, registrado no dia 1º de abril.

Já conforme os meteorologistas, em quase toda a região Norte e no Nordeste do Brasil, o sábado deve ser de chuva. Há risco de temporal para o Amazonas, Pará, o norte do Mato Grosso e na divisa do Tocantins com Goiás.