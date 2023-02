Parte do abre-alas da Beija-Flor pega fogo antes de desfile na Sapucaí

Redação (via Agência Estado)

A segunda parte do abre-alas da Beija-Flor de Nilópolis pegou fogo minutos antes de a escola iniciar o desfile pela Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, 21. A equipe de bombeiros controlou o incêndio e retirou os destaques da agremiação que estavam no carro quando o fogo começou. Usuários de redes sociais registraram o momento incêndio em diversos vídeos publicados. A Beija-Flor também usos as redes sociais para informar o "susto" e afirmar que tudo foi controlado. "Agradecemos aos nossos protetores por ninguém ter se machucado e, claro, à toda a equipe de bombeiros que cuidou da situação", disse a escola.