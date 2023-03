Parte de teto de shopping desaba em Osasco; não há registro de vítimas

Caio Possati e Ítalo Lo Re (via Agência Estado)

Parte do teto do Osasco Plaza Shopping, na Grande São Paulo, desabou na tarde desta quarta-feira, 8, segundo o Corpo de Bombeiros. Ao menos três carros caíram na parte interna do prédio. Não há registro de vítimas.

Os bombeiros afirmam terem sido acionados por volta de 14h30 para atender a uma ocorrência no shopping, localizado na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo.

O desabamento do teto, segundo a corporação, atingiu principalmente veículos que estavam estacionados no local. Oito equipes atendem o caso em Osasco.

Maria Vitória dos Santos, de 43 anos, estava varrendo a rua da loja onde trabalha, nos entornos do shopping, quando aconteceu a queda do teto. "Deu para ouvir o barulho e ver a fumaça de longe", disse ao Estadão. Ela tentava contato com a amiga, que trabalha no Osasco Plaza Shopping, quando foi abordada pela reportagem. "Ainda não consegui, mas acho que não há vítimas. Estamos tentando falar com a mãe dela."

A professora Lucilene da Costa, 54, estava com o carro no estacionamento do shopping na hora do acidente. Quando foi abordada pela reportagem, esperava a perícia liberar a retirada do veículo. Ela não chegou a ver o teto ceder, mas estava na praça de alimentação momentos antes de acontecer a queda. "A gente viu que a área estava interditada. Inclusive algumas lojas e o cinema já estavam fechados", disse.

"Quando aconteceu, eu já lembrei do que aconteceu há 28 anos", disse em referência ao acidente de vazamento de gás em 1996, que vitimou dezenas de pessoas. "Eu trabalhava aqui perto e meu irmão mais novo costumava almoçar no shopping depois da escola", lembra Lucilene. "Quem é daqui não consegue esquecer."

Em nota, a Polícia Civil, por meio do 5º Distrito Policial (Osasco), afirma que parte da laje do Osasco Plaza Shopping, entre o cinema e uma loja, desabou. "Preliminarmente, não há informações de vítimas e foi evacuada a área", diz a pasta.

Ainda segundo apuração da polícia, pelo menos três veículos caíram quando o piso cedeu. "Ouviu-se um estalo antes da queda e imediatamente isolaram o local, motivo pelo qual aparentemente não há vítimas de lesão", afirma a nota.

Além das equipe do Corpo de Bombeiros, estão no local agentes das Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Municipal. A reportagem busca contato com o shopping.

Vídeos mostram momentos antes do desabamento

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o teto rompendo na parte interna do shopping, próximo da praça de alimentação. Pela reprodução de um deles, é possível ver homens passando pelo corredor momentos antes do desabamento.