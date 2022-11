Parques pedem para que turistas não lambam sapo; entenda

Da Redação

Um comunicado divulgado pelo Serviço Nacional de Parques dos EUA pediu para que turistas e visitantes não lambessem o "sapo do deserto de Sonora"

O Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos divulgou um comunicado, onde pede para que turistas e visitantes não lambam o "sapo do deserto de Sonora", também conhecido como "sapo do rio Colorado" (Bufo Alvarius). De acordo com o órgão, as pessoas tomam a atitude inusitada de lamber o anfíbio por ele secretar um composto alucinógeno, chamado 5-MeO-DMT, que também é encontrado em plantas e em versão sintética.

Ainda segundo o serviço, essa ação pode acarretar alguns riscos à saúde, pois há algumas substâncias no muco do animal que podem ser danosos caso sejam colocados em contato com olhos e boca.

"Esses sapos têm glândulas parotóides proeminentes que secretam uma toxina potente. Pode deixá-lo doente se você manusear o sapo ou colocar o veneno na boca", explicou a entidade.



"Evite lamber. Obrigado."

Embora seja inusitado, cientistas afirmam que existem alguns benefícios para pacientes psiquiátricos ao consumirem o muco do Bufo Alvarius.

Uma pesquisa da Universidade de Maastritch, na Holanda, indicou que inalar a secreção pode ajudar a tratar a depressão.

O líquido, no entanto, é desidratado e transformado em pó, para então ser inalado pelos voluntários do estudo de forma segura.

Com informações do G1.

