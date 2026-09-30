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Parque na Califórnia fecha montanha-russa definitivamente após mais de 100 relatos de lesões cerebrais e morte

Duas mulheres precisaram de cirurgia de emergência, e órgão do governo abriu investigação sobre a segurança do brinquedo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Parque na Califórnia fecha montanha-russa definitivamente após mais de 100 relatos de lesões cerebrais e morte
Autor Montanha-russa X2 - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O parque de diversões Six Flags Magic Mountain, localizado em Santa Clarita, na Califórnia, fechou definitivamente uma de suas atrações mais famosas, a montanha-russa X2. A decisão foi tomada após o surgimento de mais de 100 relatos de lesões cerebrais traumáticas, além do registro de mortes associadas ao uso do equipamento nos últimos dois anos. O brinquedo já estava interditado desde julho, quando duas mulheres sofreram hemorragias cerebrais após andarem na atração com um intervalo de apenas seis dias entre os incidentes. A gravidade da situação motivou a abertura de uma investigação pela Cal/OSHA, órgão estatal responsável pela fiscalização de segurança em parques de diversões.

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Os casos recentes mais graves envolveram Pamela Guillen, de 40 anos, e Naomi Greer-Wilkinson, de 25. Ambas perderam a consciência após o percurso e precisaram ser submetidas a cirurgias cerebrais de emergência. Laudos médicos analisados apontaram que as lesões foram diretamente causadas pelos traumas gerados pelas rápidas acelerações e desacelerações da X2. Como consequência, Pamela passou a sofrer com convulsões, confusão mental, dores de cabeça constantes e precisou reaprender a andar e a falar, enquanto Naomi permaneceu em coma após o episódio.

Além da investigação oficial, o parque enfrenta uma série de complicações judiciais. O escritório Dordick Law Corporation protocolou três novas ações contra o Six Flags nesta semana e afirmou ter sido contatado por mais de uma centena de pessoas com queixas de problemas neurológicos após utilizarem a montanha-russa. Um dos processos é movido pelo advogado Michael Wilk, que sofreu uma hemorragia cerebral em fevereiro, precisou de intervenção cirúrgica e lida com sequelas cognitivas e perda de memória que o incapacitaram para o trabalho.

Inaugurada originalmente em 2002 sob o nome "X" e reformulada em 2008 para "X2", a montanha-russa recebeu mais de 16 milhões de passageiros ao longo de sua história. O percurso era marcado por uma queda de 61 metros de altura, velocidade de até 122 km/h e assentos que giravam 360 graus independentemente dos trilhos. Em ações judiciais anteriores, a administração do parque havia se defendido argumentando que as forças geradas pelo brinquedo não eram capazes de provocar lesões caso as normas de segurança fossem respeitadas, ressaltando ainda a realização de testes periódicos e a presença de avisos de risco. A empresa não se pronunciou sobre as novas acusações.

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Com o encerramento definitivo das operações da X2, o espaço será totalmente reformulado para abrigar um novo equipamento. A área montanhosa do parque vai receber a montanha-russa Thrill Glider, que tem inauguração prevista para o próximo ano. A nova atração contará com mais de 800 metros de trilhos e apresentará trens suspensos, projetados em um formato inspirado em planadores.

Com informações Banda B.
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california lesões montanha-russa processos judiciais segurança dos parques Six Flags
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