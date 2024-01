Parque do Ibirapuera segue fechado após queda de estrutura metálica na área da marquise

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Renata Okumura (via Agência Estado)

O Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, permanece fechado na manhã desta terça-feira, 9, em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade na tarde de segunda-feira, 8, conforme o setor de atendimento ao público do parque. Uma estrutura metálica usada para a manutenção da marquise do parque caiu na tarde de segunda-feira, durante o temporal. O acidente deixou quatro pessoas feridas. Todas foram levadas para o Hospital Israelita Albert Einstein.

Em nota, a Urbia, concessionária que administra o Parque Ibirapuera, informou ainda na segunda-feira que o parque foi fechado para o público, às 16 horas, "após a tempestade com ventos fortíssimos que atingiram a região". "O evento climático provocou impactos na infraestrutura e derrubou árvores no parque", disse o comunicado, sem mencionar a queda da estrutura metálica.

Sobre possível reabertura ainda nesta terça-feira, procurada, a Urbia não retornou ao pedido da reportagem. O espaço permanece aberto para manifestação.

Batizada de Marquise José Ermírio de Moraes, a estrutura foi parcialmente interditada em fevereiro de 2019, após uma vistoria identificar "danos na impermeabilização, infiltrações, pontos de segregação do concreto e corrosão da armadura".

Em dezembro do ano seguinte, foi totalmente isolada do acesso público após uma decisão judicial. Embora o parque esteja concedido à iniciativa privada, a obra será contratada e paga pela Prefeitura, após o entendimento de que os problemas são anteriores à concessão.

A Prefeitura de São Paulo chegou a abrir edital em julho de 2023 com o objetivo de fazer a contratação de uma empresa ou consórcio para o restauro da marquise, mas foi suspenso no mês seguinte.